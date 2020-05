Incendio in un fienile a Mozzo - Foto

Spento prima che intaccasse le case vicine L’intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme che avrebbero potuto svilupparsi anche nelle abitazioni vicine.

Sabato 9 maggio alle 21 Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine, Bergamo e una auto botte dal distaccamento volontari di Madone sono intervenuti per un incendio in un fienile in via Berba a Mozzo.

I Vigili del fuoco hanno arginato le fiamme evitando che l’incendio si propagasse e potesse intaccare le abitazioni vicine. Spento l’incendio hanno bonificato tutta la zona danneggiata.

