Incidente sulla 671 a Seriate

Due chilometri di coda L’incidente intorno alle 13.30 di lunedì 27 gennaio sulla tangenziale 671. Uno scontro che fortunatamente non ha causato feriti gravi, ma lunghe code e rallentamenti.

Le code sono lunghe e raggiungono i 2 chilometri. Le auto sono ferme dopo lo schianto non grave che si è verificato intorno all 13.30 di lunedì 27 gennaio sulla statale 671, all’altezza di Seriate. Sul luogo dell’incidente i mezzi di soccorsi: non ci sono feriti gravi.

