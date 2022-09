Insegue una lepre e cade in uno scarico, salvata la piccola Molli

I Vigili del fuoco di Zogno lunedì pomeriggio 5 settembre, intorno alle 17:30, hanno salvato un cane ad Almè, in via Riviera. Un intervento molto delicato in quanto la jack russel di nome Molli, era finita in uno scarico dopo aver inseguito una lepre e non riusciva più a venirne fuori.

L’operazione della squadra dei Vigili del fuoco è durata fino alle 22, poi Molli è stata riconsegnata alla sua famiglia.