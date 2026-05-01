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Cronaca / Hinterland Venerdì 01 Maggio 2026

La Messa del Vescovo nel magazzino Teb: «L’Eucaristia fa memoria dei morti sul lavoro, degli invalidi, dei precari e degli sfruttati»

LA CELEBRAZIONE. Venerdì 1° maggio il Vescovo, monsignor Francesco Beschi, ha celebrato la Santa Messa nella sede di Ranica delle Tramvie Elettriche Bergamasche, dove è arrivato con il tram accompagnato dall’ad Gianni Scarfone: «Sono nato sulle rotaie, questo per me è un posto familiare come lo sono da 50 anni le chiese».

Sergio Rizza
Sergio Rizza Collaboratore
La Messa del Vescovo nel magazzino Teb: «L’Eucaristia fa memoria dei morti sul lavoro, degli invalidi, dei precari e degli sfruttati»
La Santa Messa celebrata dal Vescovo nel magazzino della Teb di Ranica
(Foto di Yuri Colleoni)

Ranica

Almeno trecento persone, molte delle quali lavoratori dipendenti della Teb con le famiglie, hanno assistito, venerdì 1° maggio, alla Celebrazione eucaristica per il mondo del lavoro che il Vescovo, monsignor Francesco Beschi, ha presieduto al magazzino di Ranica delle Tramvie Elettriche Bergamasche, la Teb appunto. Come ha detto lo stesso monsignor Beschi, lui figlio di ferroviere, all’inizio della Messa, « sono prete da oltre 50 anni e le chiese mi sono ‘famigliari’, ma mi è famigliare anche un posto come questo: io sono nato sulle rotaie». All’appuntamento era arrivato proprio con un tram della T1, accompagnato dall’amministratore delegato Teb Gianni Scarfone e da diversi altri passeggeri. Quando si sono aperte le porte, un applauso dei fedeli lo ha accolto.

La Messa del Vescovo nel magazzino Teb: «L’Eucaristia fa memoria dei morti sul lavoro, degli invalidi, dei precari e degli sfruttati»
L’altare allestito nella sede della società
(Foto di Yuri Colleoni)

Nella notte di venerdì 1° maggio è atteso a Ranica l’arrivo dalla Repubblica Ceca del terzo tram ultramoderno della Skoda per la linea T2

Per la Teb è un periodo speciale. La presenza del Vescovo ha seguito di poco l’annuncio dell’erogazione del finanziamento di 25 milioni di euro del Pnrr che garantiranno la copertura degli extracosti per il completamento della T2 (I lavori sono in orario e termineranno entro la fine di giugno). «Un tempismo praticamente perfetto», ha commentato scherzando, a margine, Filippo Simonetti, presidente di Teb. E non solo: nella notte di venerdì è atteso a Ranica l’arrivo dalla Repubblica Ceca del terzo tram ultramoderno della Skoda. Ne seguiranno a breve altri sette. Nei suoi saluti istituzionali, Simonetti ha invece rimarcato: «Il lavoro contiene una dimensione trascendente. È responsabilità verso la comunità e cura per la costruzione delle relazioni».

La Messa del Vescovo nel magazzino Teb: «L’Eucaristia fa memoria dei morti sul lavoro, degli invalidi, dei precari e degli sfruttati»
Il Vecovo in viaggio sul tram verso Ranica con l’ad Gianni Scarfone
(Foto di Yuri Colleoni)

«Gesù, figlio di falegname, vero uomo, parte dell’umanità che riconosce nel lavoro la sua dignità», ha detto il Vescovo nell’omelia

Il Vescovo, nell’omelia, ha poi rimarcato l’essenza di Gesù, figlio di falegname (il San Giuseppe Lavoratore di cui ricorre la memoria liturgica) quale «vero uomo, parte dell’umanità che riconosce nel lavoro la sua dignità». E ha aggiunto che l’Eucaristia avrebbe fatto memoria «di coloro che sono morti sul lavoro, degli invalidi, di chi ha perso il lavoro o ne ha uno povero, dei disabili, dei precari e degli sfruttati». Al termine, i ringraziamenti di Stefano Remuzzi, direttore della Pastorale sociale e del lavoro, del presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e dell’assessora Adriana Alborghetti del Comune di Ranica.

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Ranica
Vescovo Beschi
Gianni Scarfone
teb spa