Lallio, fuoco da una canna fumaria -Foto

Arrivano i Vigili del fuoco, nessun ferito L’incendio si è verificato intorno alle 17 di giovedì 24 dicembre.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine sono intervenuti per un incendio di una canna fumaria intorno alle 17 di giovedì 24 dicembre a Lallio in via Guglielmo Marconi. Nessun ferito. I Vigli del fuoco hanno spento le fiamme hanno bonificato la zona compromessa.

