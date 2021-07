Lavori sull’A4 Milano-Brescia: chiusa la stazione di Grumello per due giorni Dalle 5 del 31 luglio alle 5 del 2 agosto, in modalità continuativa.

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, sarà necessario chiudere completamente la stazione di Grumello, in entrata e in uscita, dalle 5 di sabato 31 alle 5 di lunedì 2 agosto, in modalità continuativa.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Ponte Oglio, Seriate o Palazzolo.

