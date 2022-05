Lego riapre a Orio con novità all’insegna dei mattoncini e del digitale

Sabato 21 maggio, il Gruppo Lego e Percassi, riaprono le porte del LEGO Store Oriocenter, da sempre punto di riferimento per tutti i fan e le fan Lego della zona. A seguito del modernissimo restyling, si potrà vivere presso il punto vendita un incredibile viaggio tra i mattoncini, reso ancora più straordinario dal nuovo concept che unisce il fisico al digitale e che permette una customer experience più personalizzata, per soddisfare i numerosi passion points di tutti i brand lovers.

«Siamo felici di riaprire le porte del Lego Store di Oriocenter, arricchito con il nuovo concept. Dopo Rimini, Milano, Catania e Firenze, portiamo a Bergamo una nuova esperienza retail che offrirà la possibilità di interagire con nuovi elementi fisici e digitali!» commenta Rossana Mastrosimini, Channel Director Lego Certified Stores West Europe. E continua: «Da sempre, esploriamo innumerevoli modi per elevare l’esperienza in-store e soddisfare le esigenze dei nostri consumatori e delle nostre consumatrici, dai piccoli ai più grandi».

Un dettaglio del nuovo negozio Lego «Con questo refit l’azienda danese, insieme a Percassi, continua ad investire nel nostro Paese inaugurando un format innovativo di piattaforma in-store. Il Lego store bergamasco si inserisce nel piano di espansione di negozi gestiti da Percassi, che ha in programma nuove aperture sul territorio nazionale ed europeo nel corso dei prossimi anni», dichiara Matteo Morandi, amministratore delegato di Percassi Retail. Ad accogliere i visitatori, i modelli in 3D di Star Wars costruiti con 44.173 mattoncini e di City, frutto di 135 ore di lavoro: i fan grandi e piccini, si troveranno immersi in un tripudio di colori, creatività e fantasia che renderà l’avventura in-store un vero e proprio viaggio emozionale all’interno dell’universo Lego.

Demo table

Tra le novità, un tavolo interattivo dedicato alle nuove proposte, capace di «portare in vita» le storie che si celano dietro i set disponibili in negozio. Grazie a questo speciale demo table sarà possibile visionare i primi progetti e prototipi dei prodotti, scoprire i segreti sul processo di sviluppo e «incontrare» virtualmente i designer Lego.

Una nuova veste quella del negozio, ma con gli stessi servizi di qualità di sempre: sarà infatti disponibile il 100% dell’assortimento, inclusi i prodotti in esclusiva, con possibilità di early access e pre-ordine su una selezione di best seller più amati. Immancabile il muro Pick a Brick, dove si potranno scegliere i mattoncini Lego per la creazione dei propri progetti. Inoltre, via libera alla personalizzazione: il servizio Build a Mini, mette a disposizione un’ampia selezione di elementi LEGO, per rendere uniche le proprie costruzioni o semplicemente procurarsi dei mattoncini extra.

Auto vere (e di Lego)