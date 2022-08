L’otocione Moa trasferito in Normandia. Le Cornelle: «Traguardo scientifico unico» - Foto e video

La partenza per la Normandia della giovane otocione Moa, nata nel Parco orobico lo scorso dicembre, per formare una coppia con un maschio ospitato dallo Zoo francese, ripaga il lavoro svolto ogni giorno dal personale dei giardini zoologici al fine di conservare quante più specie animali possibili. E, in occasione della festa di Sant’Alessandro, una sorpresa al Parco Faunistico Le Cornelle.

Un avvenimento importante ha segnato il mese di agosto in modo più che positivo per il Parco Faunistico Le Cornelle e per l’intera Rete dei Giardini Zoologici Italiani: la giovane esemplare di otocione di nome Moa, alla quale il parco bergamasco aveva dato i natali lo scorso dicembre, è partita alla volta dello Zoo-Boissiere in Normandia, Francia, per raggiungere un giovane maschio della stessa specie e formare così una nuova coppia di otocioni.

Si tratta, questo, di un traguardo significativo, «unico in Italia per la specie degli otocioni, frutto dell’eccellente collaborazione tra direttori, medici veterinari e keepers che ogni giorno lavorano con passione, custodendo in ambiente controllato popolazioni valide per essere reintrodotte in natura, al fine di raggiungere uno dei principali obiettivi dei giardini zoologici moderni: la conservazione delle specie animali» spiegano dal parco di Valbrembo.

Otocioni a Le Cornelle

È proprio per «toccare con mano» e percepire l’importanza della vocazione del personale dei parchi faunistici, oltre che per vedere da vicino le oltre 120 specie animali ospitate al suo interno, che il Parco Faunistico Le Cornelle, in occasione della festa di Sant’Alessandro, il 26 agosto, regala l’ingresso a un bambino fino agli 11 anni di età per ogni adulto pagante. Per avvicinarsi e comprendere, fin da piccoli, l’importanza di prendersi cura dei più indifesi.

Moa alle Cornelle di Valbrembo. Video de Le Cornelle

L’otocione, la piccola volpe subsahariana dall’espressione buffa