Madre e figlia intossicate dal monossido di carbonio a Lallio, ricoverate in ospedale

Nella serata di domenica 23 ottobre madre e figlia italiane di 47 e di 16 anni si sono sentite male per aver respirato monossido di carbonio all’interno della loro abitazione di via S.Bernardino a Lallio.

Le due donne, che erano vigili, sono state trasportate prima in ospedale e subito dopo all’Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità Habilita di Zingonia dove è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza durato circa un’ora e mezza. Alla fine del trattamento, che ha avuto un buon esito, le pazienti sono state trasportate nuovamente in ospedale, al Papa Giovanni di Bergamo. Le loro condizioni non sarebbero gravi.