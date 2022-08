Malore al volante, auto esce di strada: coppia soccorsa a Torre de’ Roveri

Intervento di soccorso domenica mattina a Torre de’ Roveri. L’allarme è scattato verso le 8 in via Casale, dove un’auto con a bordo marito e moglie della zona – non si conoscono al momento le loro generalità – è uscita di strada ed è finita contro un muretto.

Stando alle prime informazioni disponibili, la vettura viaggiava da Scanzo in direzione Albano e a causare l’incidente sarebbe stato un malore improvviso dell’uomo alla guida. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’Areu, i vigili del fuoco e i carabinieri della tenenza di Seriate. L’uomo, che non era cosciente, è stato rianimato per diversi minuti sul posto e trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni. Nello stesso ospedale è stata portata anche la moglie, le cui condizioni non sono apparse preoccupanti (codice giallo).