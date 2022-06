Mozzo, fiamme dalla cucina: intervengono i vigili del fuoco, soccorso un uomo

Un incendio è divampato in un appartamento a Mozzo, in via Lecco nel tardo pomeriggio di venerdì. L’allarme è scattato verso le 18,15, al terzo piano di un palazzo al civico 19. Per cause in corso d’accertamento, nella cucina dell’abitazione si sono accese le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine, i volontari di Madone e Gazzaniga con gli operatori del soccorso sanitario. All’interno dell’appartamento c’era un uomo, che si è messo in salvo sul balcone: i vigili del fuoco hanno spento il principio d’incendio e lo hanno soccorso, affidandolo al personale del 118. A quanto si è appreso, l’uomo ha respirato il fumo ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale con un principio di intossicazione.