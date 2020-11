Nelle valigie 82 stecche di sigarette

Denunciato per contrabbando a Orio Nei guai un egiziano proveniente dal Cairo. Dopo aver abbandonato i bagagli sul nastro per eludere i controlli, si è presentato all’ufficio Lost&Found nel tentativo di recuperarli ed è stato scoperto.

C’erano 82 stecche di sigarette in due valigie abbandonate sul nastro bagagli dell’aeroporto di Orio al Serio. A sequestrarle sono stati i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza, che hanno denunciato per contrabbando un viaggiatore egiziano proveniente dal Cairo. L’uomo è stato identificato perché, dopo aver abbandonato i bagagli sul nastro per eludere i controlli, si è presentato all’ufficio Lost&Found nel tentativo di recuperare le borse e il loro contenuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA