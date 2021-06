Non si ferma all’incrocio, auto ribaltata a Gorlago Scontro a un incrocio, una delle due auto nell’impatto si è ribaltata. Fortunatamente illeso l’automobilista.

Incidente a Gorlago nella mattinata di domenica 27 giugno. Intorno alle 10 un giovane di 25 anni in auto, per cause da accertare, non si è fermato allo stop e ha urtato una macchina in cui viaggiava un 49enne. La vettura dell’uomo si è capovolta e immediato è stato l’intervento dei soccorsi con i Vigili del fuoco che hanno estratto l’automobilista.

L’incidente all’incrocio di via San Felice e Dante Alighieri, nel territorio a confine tra Gorlago e Carobbio degli Angeli. Fortunatamente il 49enne è rimasto illeso, ma è stato trasferito per i controlli del caso in ospedale in ambulanza all’ospedale di Seriate.Sul posto anche i Carabinieri.

