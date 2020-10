Odore di gas da Villa d’Almè a Bergamo

Segnalazioni ai pompieri, ecco cos’è Nella tarda serata di lunedì 5 ottobre sono arrivate ai Vigili del fuoco numerose chiamate per una fuga di gas.

Le segnalazioni sono giunte nella tarda serata di lunedì 5 ottobre da diversi residenti di Villa d’Almè, ma anche Mozzo e Bergamo, in particolare dalla zona di Longuelo. In realtà, come spiegano i Vigili del fuoco, non si tratta di una fuga di gas ma di una sostanza odorizzante che è stata messa in una cabina del gas a Villa d’Almè. Accertamenti sono in corso nella serata.

