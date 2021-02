Orio, incendio in una falegnameria

Vigili del fuoco in azione con 6 mezzi Il rogo è divampato in via Volta verso le 22 di lunedì 8 febbraio. Fiamme alte e fumo.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di lunedì 8 febbraio a Orio al Serio, in via Volta, nella zona industriale, per un incendio divampato nel capannone di un’azienda al civico 5, la «GP arredamenti - verniciature». Il rogo è scoppiato verso le 22 e, dopo l’allarme lanciato da passanti, sono arrivati sul posto sei mezzi dei pompieri per domare le fiamme. Ancora da accertare le cause dell’incendio e da quantificare l’entità dei danni, che dalle prime informazioni sarebbero ingenti: nelle prossime ore, una volta concluse le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, si avrà un quadro più completo. Sul posto è arrivato anche il sindaco Alessandro Colletta. Non si registrano feriti e non sono stati rilevati rischi per la salute per il fumo sprigionato: «Il fumo risultante dalla combustione – si legge in un post pubblicato in tarda serata dalla Protezione civile Area Dalmine-Zingonia nel gruppo Facebook “Sei di Orio se...” – nonostante l’odore persistente e fastidioso, a seguito di verifica da parte dei vigili del fuoco risulta non tossico e non crea problemi se inalato, anche in virtù delle mascherine che quotidianamente si indossano».

I mezzi dei vigili del fuoco in via Volta

