Orio al Serio, scomparso da casa

Si cerca Gualberto Dovere L’annuncio sui social della famiglia preoccupata. L’uomo si è allontanato presumibilmente a piedi la mattina del 31 dicembre.

È uscito di casa la mattina del 31 dicembre senza una ragione apparente e non vi ha fatto più ritorno. Una famiglia in apprensione a Orio al Serio per la scomparsa di Gualberto Dovere, un uomo di 43 anni.

Gualberto è alto circa 1,70 e di corporatura media e indossa un piumino blu. Se qualcuno lo avesse visto o potesse dare informazioni utili al ritrovamento chiami i carabinieri.

