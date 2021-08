Schianto in scooter a Curno, muore 55enne. Coinvolte due auto: una fugge, ricercata L’incidente stradale nella notte tra sabato 28 e domenica 29 agosto sulla Villa d’Almè - Dalmine, allo svincolo sul confine con Mozzo. La polizia stradale di Bergamo è sulle tracce di una Fiat Punto di colore grigio scuro: s’è allontanata dopo aver investito e trascinato per alcuni metri lo scooterista che si era appena scontrato con una Golf.

Ancora un incidente mortale sulle strade bergamasche. Nella notte tra sabato e domenica, verso le 3,15, sulla Villa D’Almè - Dalmine ha perso la vita un uomo di 55 anni, Mauro Molinari, ristoratore di San Giovanni Bianco, che era sposato e non aveva figli. L’incidente è avvenuto nel territorio di Curno, allo svincolo sul confine con Mozzo all’altezza della ponte che passa sopra la Briantea. L’uomo, di ritorno da un evento, era in sella a uno scooter Suzuki 150 e viaggiava verso la Val Brembana. Secondo le prime ricostruzioni, all’altezza di un cantiere stradale, per cause ancora da accertare, lo scooter sarebbe finito sulla corsia di marcia opposta, dove si è scontrato frontalmente con una Volkswagen Golf condotta da un 24enne di Bonate Sotto che viaggiava da solo ed è rimasto praticamente illeso.

Lo scooter distrutto

Dopo l’urto con la Golf il 55enne con lo scooter è stato sbalzato sulla propria corsia di marcia e, alle sue spalle, è arrivata una Fiat Punto di colore grigio scuro che l’ha investito e trascinato per alcuni metri. Testimoni avrebbero visto la Punto fermarsi, un giovane sarebbe sceso dalla vettura e, dopo aver visto quanto era successo, sarebbe risalito a bordo, allontanandosi e facendo perdere le proprie tracce. La polizia stradale di Bergamo, giunta sul posto insieme al 118, ha subito avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare l’auto in fuga: attraverso le telecamere della zona e le testimonianze gli agenti sono vicini all’identificazione dell’automobilista, che rischia conseguenze giudiziarie più gravi se non si presenta alle forze dell’ordine.

