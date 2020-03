(Foto by Colleoni)

Un delle auto coinvolte nello schianto (Foto by Colleoni)

Schianto sulla Villa d’Almè-Dalmine

Coinvolti anche due bambini Anche due bambini, una femmina di 5 anni e un maschio di 7, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì 5 marzo sulla Villa d’Almè-Dalmine, poco dopo lo svincolo per il centro commerciale di Curno.

Nello schianto, frontale, sono rimaste coinvolte tre vetture: due si sono scontrate in maniera frontale, la terza ha poi tamponato una delle due. Sul posto i vigili del fuoco di Dalmine e Bergamo, i carabinieri e la polizia stradale.

(Foto by Colleoni)

Otto in tutto i feriti, nessuno in gravi condizioni: sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti negli ospedali della zona. Il traffico ha subito rallentamenti dalle 18,30, ora dell’incidente, in avanti.

