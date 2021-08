Schianto sull’asse interurbano a Seriate, un ferito L’incidente è avvenuto poco dopo le 19 di mercoledì 4 agosto sulla carreggiata in direzione Bergamo. Un ferito in «codice giallo».

Schianto sull’asse interurbano poco dopo le 19 di mercoledì 4 agosto. È successo all’altezza del chilometro 10, nel territorio di Seriate, in direzione Bergamo. Per cause in corso d’accertamento, si sono scontrate due auto: il bilancio è di un ferito, trasportato in «codice giallo» all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito e l’hanno trasportato in ospedale; i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi e bonificato l’area; e la polizia stradale, che si è occupata dei rilievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA