Scontro fra moto e auto, 16enne ferito a Ponteranica

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì a Ponteranica. L’allarme è scattato poco prima delle 18 in via Moroni, dove un giovane di 16 anni, in sella a una moto Ktm 125, si è scontrato con un’Alfa Romeo 147. Cause e dinamica dell’impatto, che è avvenuto nei pressi di una curva, sono in corso d’accertamento da parte dei carabinieri intervenuti per i rilievi. Il giovane, secondo la prima ricostruzione, viaggiava verso la statale della Valle Brembana, mentre l’auto arrivava dalla direzione opposta. Per i soccorsi in via Moroni sono arrivate un’automedica e un’ambulanza: il ragazzo, cosciente, dopo le prime cure sul posto è stato trasportato all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo e sottoposto agli accertamenti del caso. Illeso il conducente dell’auto.