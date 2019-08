Frontale sulla provinciale della Val Seriana

Cinque ambulanze sul posto, lunghe code Incidente alle 18.30 sulla strada provinciale sp 35 all’altezza dell’uscita di Ranica. Ci sono cinque feriti tra cui due bimbi di 5 e 7 anni e lunghe code.

Sono partite cinque ambulanze per andare a soccorrere i cinque feriti dell’incidente che si è verificato sulla strada provinciale della Valle Seriana all’altezza di Ranica. Un grave incidente tra due auto avrebbe provocato 5 feriti, tra cui due bambini di 5 e 7 anni.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che un’auto guidata da due ragazze che proveniva dalla Valle verso Bergamo, abbia invaso la corsia opposta e abbia centrato in pieno un’altra auto che viaggiava in direzione opposta e su cui viaggiavano un papà con due figli, una bimba di 5 anni e un bimbo di 7. Entrambi sembra non abbiano riportato gravi conseguenze.

In entrambe le direzioni si sono formate lunghe code. È consigliabile prendere vie alternative. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Bergamo.

