Seriate, divampa incendio

Danni in un locale notturno Il rogo si è sviluppato intorno alle 3 di notte tra il 23 dicembre e la Vigilia di Natale. I pompieri hanno lavorato oltre quattro ore. Inagibili alcuni locali anche di un esercizio confinante.

Fiamme e fumo si sono sviluppati rapidamente, nella notte tra il 23 dicembre e la Vigilia di Natale, intorno alle 3: per fortuna, in quel momento, nel locale «Liv Club» a Seriate, in via Levata, non c’era nessuno, perché il fuoco si è propagato in modo rapido, tanto che anche alcuni spazi contigui al locale notturno sono stati intaccati. I vigili del fuoco sono arrivati dal comando provinciale di Bergamo con tre squadre di soccorso che hanno lavorato ininterrottamente fino a dopo le 8 del mattino.

Stando ai primi accertamenti effettuati dai pompieri e anche dai carabinieri della Compagnia di Bergamo, non ci sarebbero riscontri per far supporre un’origine dolosa, si propende invece nel ritenere che la causa possa essere stato un corto circuito. Secondo alcune verifiche tecniche, alcuni spazi del locale notturno e altri di un esercizio adiacente non sarebbero al momento agibili.

