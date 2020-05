Seriate, bimba di 2 anni cade dal balcone

Volo di 5 metri. Portata in ospedale, è cosciente L’incidente alle 12 di venerdì 8 maggio.

Ancora frammentarie le notizie su un’intervento del 118 a Seriate. Alle 12 è arrivata una chiamata di soccorso da via Cardinal Massaia per la caduta accidentale di una bimba di soli due anni.

La bimba, che era in casa con la mamma e un altro fratellino, si è arrampicata sul balcone ed è caduta da circa cinque metri finendo sulla strada sterrata sottostante. Dalle prime informazioni sembra che la piccola non abbia fratture e sia cosciente. È stata portata in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni.

