Seriate, rischia di affogare in piscina

Bambina di 5 anni salvata dal bagnino Stava nuotando quando è andata sott’acqua e il bagnino è subito intervenuto per soccorrerla. È successo alle piscine comunali di Seriate, dopo le 17 di venerdì 14 agosto.

Grande paura a Seriate per una bimba, di origini africane, che ha rischiato di affogare mentre stava giocando un piscina: è stata fortunatamente salvata dal bagnino dell’impianto comunale di Seriate dove la piccola stava trascorrendo il pomeriggio.

Poco dopo le 17 di venerdì 14 agosto la bambina, di 5 anni, era dentro la piscina quando, improvvisamente, è finita sott’acqua e non è subito riemersa. Il bagnino ha notato l’episodio e si è tuffato subito per riportarla a galla.

Appena fuori dalla vasca, è stata sottoposta a un massaggio cardiaco. Le sue condizioni sono subito sembrate buone: la piccola è stata però trasferita all’ospedale Papa Giovanni per ulteriori accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA