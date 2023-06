Seriate, ubriaco in bici e armato di taglierino: minacce davanti alla scuola

Alle 16 di mercoledì scorso, un uomo di circa 55 anni, in evidente stato d’alterazione psicofisica dovuta all’abuso di bevande alcoliche, stava percorrendo in sella alla sua bicicletta Corso Europa, quando ha perso l’equilibrio in prossimità dell’istituto scolastico Ettore Maiorana. L’uomo è caduto provocandosi lievi escoriazioni.