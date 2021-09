Settimana del cuore: visite e consulti gratuiti agli Istituti ospedalieri bergamaschi Il 29 settembre il Policlinico San Marco offrirà valutazioni del rischio cardiovascolare: ecco le altre date.

In occasione della Giornata mondiale del cuore (29 settembre), Gsd Foundation, ente non profit del Gruppo San Donato, dà avvio alla campagna «Sì al cuore» per sostenere la ricerca sulle malattie cardiovascolari, ancora oggi la prima causa di morte nel mondo, con oltre 17 milioni di vittime ogni anno. In Italia le malattie del cuore e dei grandi vasi rappresentano la causa più frequente di ricovero ospedaliero, con quasi 900.000 pazienti.

«Nonostante la pandemia, la ricerca non si è fermata, anzi. Insieme all’assistenza data a 12 mila pazienti Covid negli ospedali Gsd, abbiamo iniziato a studiare gli aspetti poco noti di questa malattia, a partire dalle nostre conoscenze in ambito cardiovascolare, indagando le sue ripercussioni su cuore e sistema circolatorio e gli esiti a lungo termine sui pazienti cardiopatici. Ciò è stato possibile grazie a BioCor, la biobanca dell’Irccs Policlinico San Donato dedicata alle malattie cardiovascolari che, con l’impegno e la passione di medici e ricercatori, si è trasformata, già nel corso della prima ondata pandemica, in una biobanca Covid che raccoglie e conserva i campioni biologici dei pazienti positivi, mettendoli a disposizione della comunità scientifica internazionale» spiega il dottor Lorenzo Menicanti, Direttore dell’area chirurgica Cuore-adulto e Direttore scientifico dell’Irccs Policlinico San Donato.

Il 29 settembre il Policlinico San Marco offrirà valutazioni del rischio cardiovascolare. Per prenotare è necessario contattare il numero 035-886435, da lunedì al venerdì, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Presso il Policlinico San Pietro, il 29 e il 30 settembre e l’1 ottobre, saranno offerte visite cardiologiche con Ecg o ecocardiogramma (quest’ultimo su indicazione dello specialista). Per prenotare è necessario contattare il numero 035-604361, da lunedì al venerdì, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Anche i centri ambulatoriali degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi aderiscono alla campagna, proponendo:

•Smart Clinic Oriocenter, il 28 settembre, consulenze cardiologiche con ECG (prenotazione obbligatoria 035-0692159)

•Smart Clinic Le due Torri (Stezzano), il 28 settembre, consulenze cardiologiche con ECG (prenotazione obbligatoria 035-0690881)

•Centro Diagnostico Treviglio, il 29 settembre, ECG con misurazione della pressione (prenotazione obbligatoria 036-3300343).

Tutte le strutture inoltre metteranno a disposizione materiale informativo sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

