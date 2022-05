Sicurezza stradale, cercansi giovani per «On the road»

Azzano San Paolo e i giovani «On the road»: dal 13 al 19 giugno ragazzi e ragazze dai 17 ai 20 anni e residenti nel paese dell’hinterland potranno vivere in prima persona tutti gli aspetti del servizio della Polizia locale, mettendosi nei panni degli agenti e delle Istituzioni. Il progetto «On the road», promosso dall’Associazione con finalità socioeducativa denominata «Ragazzi on the road» con sede in Valle Seriana, rappresenta un’iniziativa (unica in Italia) di educazione civica e alla legalità appresa direttamente sulla strada affiancando la Polizia Locale e le istituzioni preposte alla prevenzione e alla sicurezza.