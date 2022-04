Torna il festival «Treviva»: appuntamenti il 16 e 17 luglio

Tre palchi, ospiti internazionali

Solitamente Treviva, che in passato è stato in grado di accogliere anche 40mila visitatori, si teneva attorno alla metà di giugno, mentre quest’anno l’amministrazione ha deciso di spostare il tutto nel fine settimana del 16 e 17 luglio, in modo da attendere le nuove normative legate al Covid che verranno emanate tra pochi giorni, per farsi trovare preparati per le date dell’evento. Come per gli anni precedenti ci sarà la presenza di tre grandi palchi su cui si esibiranno anche artisti di fama internazionale: in passato sono stati ospiti nomi come Irene Grandi, gli Eiffel 65 e Deborah Iurato. Al momento massimo riserbo sui nomi che si esibiranno mentre è già confermata, come nelle precedenti edizioni, la presenza di associazioni del territorio e società sportive, degli hobbisti e dei commercianti con i loro stand, oltre all’immancabile area dedicata al food: diverse proposte, dal cibo locale a quello più esotico.