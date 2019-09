Torre Boldone, rifiuti abbandonati

Comminate tre maxi multe La segnalazione di alcuni cittadini ai Vot, poi la Polizia locale ha ispezionato i sacchi ed è risalita ai proprietari che verranno multati con un ammenda che potrà arrivare a 500 euro.

Caccia a chi butta i rifiuti per strada a Torre Boldone. Sono state proprio le segnalzioni dei cittadini del paese ai Vot a mettere in moto la macchina delle indagini che ha portato a risalire agli incivili autori del gesto. L’ispezione dei sacchetti da parte della Polizia locale è stata determinare per arrivare a comminare sanzioni che in questi casi possono arrivare fino a 500 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA