Tragico schianto a Ranica,

muore motociclista di 25 anni L’incidente in via Marconi verso le 15,30 di sabato 31 luglio. Coinvolte due auto, una moto e uno scooter. Dinamica da accertare.

Tragico incidente stradale a Ranica nel pomeriggio di sabato 31 luglio. Lo scontro è avvenuto verso le 15,30 in via Marconi, la strada principale che attraversa il paese, e secondo le prime informazioni ha coinvolto una moto con a bordo un ragazzo di 25 anni, Daniele Gandossi, di Ranica, uno scooter con a bordo una coppia di cinquantenni e due auto, per un totale di cinque persone. Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora in corso d’accertamento. Il giovane in sella alla motocicletta – una Ducati Multistrada – purtroppo ha perso la vita. In ospedale la coppia sullo scooter, l’uomo è in prognosi riservata. Scattato l’allarme, sono intervenute l’automedica e cinque ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Treviglio. Durante i soccorsi e i rilievi la strada è stata chiusa.

