Trovato senza vita in aeroporto

Muore 58enne a Orio al Serio Probabilmente è un malore la causa della sua morte: un uomo di 58 anni bergamasco è stato trovato senza vita intorno alle 8 del mattino nei bagni dell’aeroporto bergamasco, nella zona Arrivi.

Lo hanno trovato senza vita, a terra, all’interno dei bagni dell’aeroporto di Orio al Serio, sabato mattina 18 gennaio. Probabilmente è un malore la causa della morte di un 58enne bergamasco trovato intorno alle 8 del mattino nei bagni dell’aeroporto, nella zona Arrivi, dalle donne delle pulizie.

Immediati i soccorsi, ora sono in corso accertamenti per capire con certezza le cause del decesso. Sul posto, oltre al personale medico del 118, anche la polizia. Si tratterebbe di un uomo senza fissa dimora, che probabilmente gravitava nella zona.

