Turista positiva, si cercano compagni di viaggio

È passata anche da Orio con due voli Si cercano i passeggeri di un bus dove una donna ha viaggiato dopo aver preso due voli aerei che sono atterrati e decollati da Orio al Serio. La turista era arrivata a Palermo l’11 settembre con il volo Ryanair FR 4674 Malaga-Milano Bergamo delle 7.05 e con il volo Ryanair FR 9195 Milano Bergamo-Palermo delle 13.45.

La donna si è poi spostata a Enna viaggiando su un autobus di linea: dall’aeroporto di Palermo con la compagnia «Prestia e Comande»’ alle 16; dalla Stazione di Palermo a Enna con la compagnia Sais alle 17.30.

«La signora in questione è risultata positiva al test sierologico il 14 settembre ed è stata messa in isolamento obbligatorio».Spiegano da Italpress. Il giorno successivo, il 15 settembre, è stata sottoposta a tampone rino-faringeo il cui esito, arrivato nella stessa data, ha evidenziato la positività al Covid-19.

«Oltre alla signora, che è in isolamento, sono state messe in quarantena anche altre persone identificate con le quali ha viaggiato (contatti stretti)». L’Asp di Enna ha segnalato il caso di positività agli organi sanitari competenti, alla compagnia aerea Ryanair e alle società di trasporti «Prestia e Comande’» e Sais. La compagnia Sais Autolinee ha comunicato i nominativi dei soli tre passeggeri, sul totale di 19 presenti, che avevano acquistato il ticket nominativo. Gli altri 16 hanno invece acquistato il biglietto non nominativo.

