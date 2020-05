Uccide la madre: la tragedia a Dalmine

Sedato 33enne con problemi psichiatrici Un ragazzo con problemi psichiatrici ha ucciso la madre sessantenne. La tragedia nella mattinata di venerdì 15 maggio a Dalmine, in via Gardenie.

Non si sanno ancora molte notizie, ma pare che il ragazzo fosse in cura. Da quanto è stato possibile ricostruire per il momento, il 33enne, in evidente stato di alterazione, stamattina poco dopo le 11,30 ha dato in escandescenze aggredendo i vicini della palazzina in via Gardenie 4, a Sforzatica di Dalmine. È intervenuta la polizia locale di Dalmine che è stata a sua volta aggredita. Il ragazzo è stato bloccato, sedato e trasportato con l’ambulanza in ospedale.

L’omicidio a Sforzatica di Dalmine

(Foto by Yuri Colleoni)

L’omicidio a Sforzatica di Dalmine

(Foto by Yuri Colleoni)

La palazzina di via Gardenie 4 a Sforzatica di Dalmine

(Foto by Yuri Colleoni)

Via Gardenie, a Sforzatica di Dalmine

Ed è stato soltanto dopo l’aggressione che nella sua abitazione è stato scoperto il corpo senza vita della madre. Non si sa come la donna sia stata uccisa, forse è stata soffocata. Sul posto i carabinieri di Treviglio che hanno avviato le indagini con i rilievi del caso.

Seguono aggiornamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA