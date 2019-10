Un percorso tra natura e storia

Nasce la ciclabile dei tre castelli Un percorso immerso nella natura e nella storia, che va a congiungere alcuni gioielli della Bergamasca costeggiando la roggia Borgogna, il canale attraverso il quale il condottiero Bartolomeo Colleoni portava acqua nei suoi feudi.

L’idea che presto potrebbe diventare realtà è quella di realizzare un collegamento percorribile in bici o a piedi tra i castelli di Cavernago e Malpaga con quello di Costa di Mezzate. L’obiettivo? Valorizzare e far conoscere le bellezze del nostro territorio incentivando, anche, la mobilità dolce.

Un sogno, questo, condiviso dalle amministrazioni comunali di Cavernago, Calcinate, Bagnatica e Costa di Mezzate, che in questi giorni hanno approvato l’accordo per la progettazione preliminare dell’infrastruttura. L’idea di realizzare questo collegamento, denominato Ciclovia Borgogna, arriva direttamente da Cavernago dove, a mettere nero su bianco il progetto, ci ha pensato l’architetto Roberto Palazzini, consigliere comunale con delega all’Urbanistica.

«Realizzare una pista ciclabile che andasse a congiungere tre dei castelli più significativi della Bergamasca - ha spiegato Palazzini - è un’idea che mi è venuta diversi anni fa. Coinvolgere quattro Comuni non è stato di certo facile e agevole. Cavernago è il Comune capofila da cui è partita la proposta che porta avanti due valori: quello storico e di recupero della via e quello naturalistico. Cavernago d’altronde si trova nel cuore del Parco del Serio e Costa di Mezzate vicino al monte Tomenone, un altro importante polmone verde. Per via di queste caratteristiche il progetto potrebbe assumere valenze ambientali di corridoio ecologico».

