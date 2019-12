Una vita per la politica e il prossimo

Oggi l’ultimo saluto a Fiorenzo Cortinovis

Sono in programma lunedì 16 dicembre a Stezzano i funerali di Fiorenzo Cortinovis, storico esponente del centrosinistra bergamasco, morto martedì scorso a 70 anni a causa di un infarto in Albania, dove si era trasferito tre anni fa con la moglie Silvana, in una missione del Centro diocesano missionario.