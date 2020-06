Zingonia, candela accesa cade sul letto

Fiamme e fumo: evacuato un palazzo

Nel pomeriggio di sabato 20 giugno in via Oleandri. In salvo coppia con tre bambini. Il fumo ha avvolto l’abitazione al primo piano. Sul posto i vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio. Nessuno è rimasto ferito.