Camminata Nerazzurra, via al Villaggio

Si va verso il record di partecipazione Oltre 16 mila iscritti alla Camminata: pronto il Villaggio nerazzurro sul Sentierone. Con la maglietta anche il coupon per iscriversi a Corner de «L’Eco» a prezzo promozionale.

Via al Villaggio nerazzurro, a metà mattina di sabato 1 giugno sul Sentierone, vigilia della tredicesima Camminata organizzata dal Centro coordinamento Club Amici dell’Atalanta. E subito c’è stato l’assalto allo stand degli «Amici» per assicurarsi le ultime magliette in via di esaurimento. Si va, infatti, a toccare il record delle 16 mila iscrizioni. Un gran successo, quindi, di partecipazione che ha superato le più rosee aspettative del patron degli «Amici», Marino Lazzarini, del vice Roberto Silini e degli oltre 200 volontari preposti all’evento.

Gonfiabili per i più piccoli

Al Villaggio già si respira aria di festa coniugandola alla straordinaria stagione sportiva dell’Atalanta con la qualificazione alla Champions, classica ciliegina (meglio ciliegiona) sulla torta. «Villaggio« ricco di gonfiabili, calcio balilla, campetti per i più piccoli. Nel pomeriggio, alle 16, classico merendone seguito dalla consegna del ricavato della Camminata 2018 alle associazioni e istituzioni onlus (presentazione affidata a Fabrizio Pirola, brillante conduttore della trasmissione «TuttoAtalanta-diretta stadio», su Bergamo Tv).

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Domenica alle 7,30 la Messa all’aperto in piazza Vittorio Veneto e alle 8,45 la partenza, presente il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi. Parteciperà pure Carsten Nielsen, figlio dell’indimenticabile Flemming, mediano dei nerazzurri vincitori della Coppa Italia del 2 giugno 1963 allo stadio «San Siro», di Milano. Ricordiamo i tre percorsi, di 6, 10 e 17 chilometri attraverso le vie del centro e di Città Alta. Premiazioni alle 11 per i Gruppi. Gli iscritti nella capiente borsa gara riceveranno un coupon per abbonarsi a Corner per 15 mesi al prezzo speciale di 12 euro.

Qui potete trovare tutte le informazioni su organizzazione e traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA