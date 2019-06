San Pellegrino, cade dalla bici: ferito

Soccorso dai ciclisti della Coppa Asteria L’incidente all’imbocco della pista ciclabile della Val Brembana. Un uomo di 57 anni ricoverato a Ponte San Pietro.

Un ciclista di 57 anni è finito in ospedale per una brutta caduta a San Pellegrino Terme all’imbocco della pista ciclabile della Val Brembana. L’incidente è accaduto intorno alle 11 di sabato 1 giugno: l’uomo è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale di Ponte San Pietro ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione: la caduta gli avrebbe provocato solo lesioni ed escoriazioni.

La vittima è un ciclista amatoriale: caduto, è stato soccorso dai partecipanti alla «Coppa Asteria», la gara promossa dalla squadra dilettantistica «La Popolare Ciclistica», che quest’anno ripercorre i luoghi che videro protagonista Simone Pianetti, figura controversa che visse a cavallo tra Ottocento e Novecento in Valle Brembana e negli Stati Uniti, riscoperto negli ultimi tempi e a cui sono stati dedicati libri e saggi storici.

