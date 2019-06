Domenica tragica sulla Presolana

Escursionista di 55 anni precipita e muore L’incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 2 giugno. L’uomo era a 2.500 metri di quota con un gruppo di altre persone: avrebbe perso l’equilibrio in un tratto appena sopra la Grotta dei Pagani.

Incidente in montagna questa mattina, domenica 2 giugno, a Castione della Presolana. Poco prima delle 11,30 il 118 è stato allertato per soccorrere un uomo di 55 anni precipitato nella zona della Presolana, a 2.500 metri di quota. Sul posto l’elicottero, allertato anche il Soccorso alpino di Clusone. L’intervento è partito classificato in codice rosso, quindi grave: l’uomo, hanno fatto poi sapere i soccorritori, purtroppo è deceduto. Era in montagna con un gruppo di altre persone. Stando alle prime informazioni, l’escursionista avrebbe perso l’equilibrio mentre era impegnato in un tratto un po’ difficile appena sopra la Grotta dei Pagani quando è precipitato.

