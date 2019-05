Dopo giorni di apprensione

ritrovato il 39enne scomparso Valerio Manzotti, di Castel Rozzone, si è messo in contatto con la famiglia e li ha rassicurati: sta bene. Il suo sarebbe un allontanamento volontario.

Finalmente buone notizie da Castel Rozzone: i famigliari di Valerio Manzotti, il 39enne, scomparso da casa lunedì 27 maggio, si sono messi in contatto con lui. Sta bene e rassicura tutti sulle sue condizioni di salute. La famiglia aveva lanciato un appello anche via social per chiedere aiuto e ritrovare l’uomo che si era allontanato in camper qualche giorno fa. Nel pomeriggio di venerdì 31 maggio la telefonata che tanto aspettavano: Valerio Manzotti starebbe bene e il suo è stato un allontanamento volontario da casa per fare un viaggio in camper.

