Stroncato da un infarto mentre va in bici

Muore sessantenne di Bergamo È successo poco prima di mezzogiorno di oggi, domenica 2 giugno, in largo Tironi. vani i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori.

Un uomo è morto questa mattina, domenica 2 giugno, nella zona di largo Tironi, a Bergamo, stroncato da un infarto mentre era in sella alla sua bicicletta, sulla quale portava una borsa della spesa. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica del 118 ma per il ciclista, 60 anni, non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. In largo Tironi anche i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA