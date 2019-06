Volley, Abbondanza torna a Bergamo

Nuovo capo allenatore della Zanetti Marcello Abbondanza è il nuovo capo allenatore della Zanetti Bergamo per la stagione 2019-2020. L’allenatore romagnolo, nella passata stagione sulla panchina polacca del Chemik Police, si presenta a Bergamo con un ricco palmares.

Abbondanza torna infatti nella società dei suoi inizi dopo quattro scudetti, due in Turchia, uno in Azerbaijan e uno in Polonia, due Coppa Cev, 5 coppe nazionali tra Italia, Turchia e Polonia e due particolari primati: nella stagione 2017-18 stabilisce il record di nove finali scudetto consecutive in quattro campionati diversi, serie iniziata nella stagione 2009-10 in Italia e proseguita negli anni successivi in Azerbaigian, Turchia e Polonia, nel 2016 disputa la sua terza final four di Champions League raggiunta con tre squadre diverse.

