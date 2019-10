Abusò di una donna, aggredito dal marito

Arrestato 48enne a Chignolo D’Isola Arresto martedì 1° ottobre dei carabinieri della Stazione di Calusco D’Adda: in manette un cittadino marocchino incensurato di 48 anni residente a Chignolo D’Isola, ma di fatto senza fissa dimora. L’accusa è di violenza sessuale commessa alla fine dello scorso giugno ai danni di una donna di 46 anni di Medolago.

La donna aveva conosciuto l’uomo nel mese di maggio e lo aveva contattato per l’acquisto di alcune dosi di cocaina. Tuttavia, non avendo la disponibilità di denaro per acquistare lo stupefacente, la 46enne, in accordo con il coniuge, tossicodipendente come lei, aveva accettato della avance sessuali da parte dell’uomo in cambio della droga. Alla fine dello scorso giugno la donna aveva accettato un passaggio in auto da parte del marocchino convinta di ricevere l’ennesima dose di cocaina ma, giunta all’interno di un’abitazione di Solza, è stata aggredita dal 48enne che ha abusato di lei.

Qualche giorno dopo, a conoscenza della vicenda, il marito della vittima ha tentato di farsi giustizia da solo: ha così aggredito il marocchino pugnalandolo due volte nel basso addome. In condizioni gravi, il 48enne era stato operato all’ospedale di Ponte San Pietro dove gli è stato asportato un rene a seguito delle ferite riportate. Il marito della vittima è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.

Grazie alle indagini messe in atto, i Carabinieri di Calusco D’Adda sono riusciti a ricostruire l’intera vicenda e a trarre in arresto il cittadino marocchino che è ora trattenuto in carcere a Bergamo con l’accusa di violenza sessuale e di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

