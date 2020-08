Cade elicottero monoposto in fase di decollo

Palazzago, il pilota è illeso - Foto L’incidente alle 18.30 a Palazzago in via Brocchione. L’uomo un 70enne è stato trasportato in codice verde in ospedale.

Un elicottero privato monoposto è caduto mentre era in fase di decollo a Palazzago. L’incidente è avvenuto in via Brocchione sabato 15 agosto alle 18.30.

Da una prima ricostruzione il velivolo era i fase di decollo e avrebbe urtato con la coda a terra, schiantandosi.

Il pilota, un uomo di 70 anni, è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo. È stato poi trasportato in codice verde in ospedale, avrebbe riportato solo qualche botta.

elicottero caduto

(Foto by Vigili del fuoco)

