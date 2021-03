Incendio in un capannone industriale a Ponte San Pietro

Fiamme in un capannone nella notte

I dipendenti danno subito l’allarme I dipendenti dello stabile a Ponte San Pietro hanno chiamato i soccorsi in tempo prima che le fiamme potessero coinvolgere altri settori.

A dare l’allarme nel cuore della notte gli stessi dipendenti di un capannone a Ponte San Pietro. L’incendio di un macchinario industriale all’interno di una ditta di via Marconi, intorno alle 2 di martedì 2 marzo, avrebbe potuto causare danni ben più seri se le fiamme avessero avuto il tempo di coinvolgere altri settori dell’impianto. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari del distaccamento di Madone che hanno spento l’incendio e bonificato la zona. Per fortuna non ci sono stati feriti.

L’incendio al capannone di Ponte San Pietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA