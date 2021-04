Focolaio di Covid tra i dipendenti comunali: chiude il municipio di Capriate Sarebbero sette i dipendenti comunali colpiti dal virus: l’annuncio dell’Amministrazione locale di Capriate San Gervasio.

Un focolaio di Covid tra i dipendenti del Comune di Capriate San Gervasio: ne dà notizia la stessa amministrazione comunale nella mattinata di giovedì 29 aprile attraverso i canali social invitando tutti i cittadini a non recarsi in municipio.

AVVISO IMPORTANTE L'Amministrazione Comunale invita tutti cittadini a non recarsi in Comune in quanto... Pubblicato da Comune di Capriate San Gervasio su Giovedì 29 aprile 2021

«L’Amministrazione comunale - si legge nella nota - invita tutti cittadini a non recarsi in Comune in quanto sfortunatamente un numero significativo di dipendenti comunali è stato colpito dal Covid-19. A tal proposito, si sono dovuti azionare i protocolli di sicurezza, sospendendo tutte le attività di gestione e apertura al pubblico in presenza. Attualmente tranne l’anagrafe, quasi tutti gli altri uffici sono chiusi al pubblico. Ci scusiamo per il disservizio, ma di fronte a questa delicata situazione abbiamo dovuto applicare tutte le disposizioni previste dalla legge. Speriamo che il complicato momento si risolva nel più breve tempo possibile augurando, ed è questa la cosa più importante, una pronta guarigione ai dipendenti colpiti». Dalle prime informazioni sarebbero sette i dipendenti colpiti da coronavirus.

