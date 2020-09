In casa aveva 50 kg di marijuana

Arrestato 29enne a Valbrembo L’uomo deteneva anche undici mila euro in contanti.

I carabinieri di Villa d’Almè mentre stavano eseguendo un controllo, hanno notato che un uomo manifestava un atteggiamento molto strano, che li ha insospettiti. Per questo motivo i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare.

L’esito della perquisizione è stato sorprendente: il 29enne, operaio, domiciliato a Valbrembo , in casa aveva stipato un ingente quantitativo di droga, circa 50 kg di marijuana, oltre a 11mila euro in contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

La Procura della Repubblica ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio del processo in direttissima.

