Leolandia a caccia di nuovi animatori

Aperte le selezioni per la stagione 2020 Posizioni aperte anche per cuochi, addetti alle giostre, marketing, commessi e magazzinieri.

In vista della stagione 2020 Leolandia ha aperto le selezioni per la ricerca di personale da inserire nell’organico del parco di Capriate San Gervasio dal prossimo 14 marzo. Le posizioni aperte per cui presentarsi sono: addetti alla ristorazione con o senza esperienza (cuochi, pizzaioli, baristi, cassieri, addetti cucina, addetti pulizia tavoli), operatori giostre, addetti alle biglietterie e all’accoglienza, addetti all’assistenza clienti back office, commessi, operatori giochi a premio, truccabimbi, animatori, magazzinieri, manutentori meccanici ed elettrici, oltre a uno stagista in ambito marketing. I profili selezionati parteciperanno ai colloqui di gruppo e individuali in programma a partire da gennaio 2020.

Tra i requisiti indispensabili richiesti per poter lavorare e crescere a Leolandia ci sono la propensione alla relazione con l’ospite e al sorriso, la disponibilità e l’entusiasmo e, per alcune posizioni, un’ottima conoscenza delle lingue straniere (inglese e tedesco).

Grazie al LeoStaff, da sempre noto per la sua attitudine all’accoglienza, la professionalità e la dedizione, Leolandia si è confermato per il terzo anno consecutivo al 1° posto tra i parchi italiani nella classifica di TripAdvisor e ha ricevuto per la sesta volta l’ambito premio di Miglior Staff ai Parksmania Awards, dimostrando di essere un’eccellenza nell’ospitalità e nel servizio all’ospite.

Per inoltrare la propria candidatura e avere maggiori informazioni sulle posizioni aperte: https://www.leolandia.it/lavora-con-noi.html. I colloqui inizieranno a partire da gennaio 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA