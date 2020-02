Lite tra due camionisti degenera -Video

Spunta un coltello, 52enne in ospedale

Una lite si trasforma in tentato omicidio. Due camionisti sabato a Brembate hanno discusso per futili motivi, poi è spuntato un coltello. Ferito un 52enne , in carcere un 43enne. Guarda il video dell’accoltellamento.