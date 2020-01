Madone, camion per i vigili del fuoco

Una raccolta fondi parte sul web Enti e aziende hanno donato 170 mila euro, ne servono altri 40 mila: il distaccamento di Madone punta sul crowdfunding.

Enti locali, fondazioni e aziende hanno già donato 170 mila euro, ma ne mancano ancora 40 mila per raggiungere i 210 mila euro che servono per acquistare una nuova autopompa serbatoio. Così, il distaccamento dei vigili del fuoco di Madone si rivolge a tutti i cittadini, aprendo una raccolta fondi su internet. «Abbiamo scelto un canale pratico e snello che possa raggiungere i nostri concittadini, auspicando che possa stimolare il passa parola» precisa Luca Fontana Acquoso, presidente dell’associazione «Aps343», sodalizio nato per supportare l’azione del distaccamento e promotore della raccolta fondi.

Le donazioni possono essere effettuate sulla piattaforma «Go Found Me» alla raccolta dal titolo «Camion per i vigili del fuoco», e la campagna resterà aperta per i prossimi due anni. In ogni caso, il nuovo automezzo arriverà a novembre e sarà operativo già da inizio dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA